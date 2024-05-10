Убийца зарубил женщину топором в ТЦ и попался спустя 20 лет РЕН ТВ: задержан мужчина, убивший охранницу топором в ТЦ Москвы 20 лет назад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Москвы задержала мужчину, который 20 лет назад зарубил женщину топором в торговом центре Москвы, сообщает РЕН ТВ. Злоумышленник хотел ограбить ювелирный магазин, однако ему помешала охранница.

Выяснилось, что мужчина хотел совершить кражу из ювелирного магазина после закрытия, однако в торговом центре сработала сигнализация. Преступника заметила охранница, после чего он забил ее топором, — сообщил источник.

Инцидент произошел вечером 5 июля 2004 года в ТЦ на Открытом шоссе. Дело снова подняли в 2024 году, выяснилось, что нападавшим является 44-летний житель Белгорода.

В подмосковной Кашире под суд пойдет 43-летний местный житель, подозреваемый в убийстве матери и покушении на брата. В обоих нападениях фигурант использовал топор.

Кроме того, в Иркутской области двух местных жителей задержали по подозрению в убийстве знакомого топором. Уточняется, что фигуранты пытались скрыть преступление, положив тело, завернутое в покрывало, на железнодорожные пути. Таким образом они хотели инсценировать несчастный случай.