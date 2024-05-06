Житель Каширы убил топором мать и при попытке побега попал в больницу

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В подмосковной Кашире под суд пойдет 43-летний местный житель, подозреваемый в убийстве матери и покушении на брата, сообщает прокуратура Московской области. После того как брат дал отпор, подозреваемый попытался сбежать из дома, спрыгнув с третьего этажа. В итоге он получил травмы, потребовавшие госпитализации.

Утром 31 января 2024 года мужчина, находясь в квартире, расположенной на улице Металлургов города Каширы, испытывая личную неприязнь к своей матери, нанес ей удары топором по голове. <...> Опасаясь быть изобличенным в преступлении своим братом, обвиняемый решил убить его и стал наносить удары по голове топором, однако родственник смог оказать сопротивление, — рассказали в прокуратуре.

В конце февраля 89-летняя жительница Ростова-на-Дону попала в реанимацию после жестокого избиения. Подозреваемым оказался ее 44-летний внук Александр, который переехал к пенсионерке после кончины отца. Как рассказала соседка пенсионерки Марина, последнее время внук регулярно начал наведываться к ней, а после смерти отца и вовсе поселился у бабушки.