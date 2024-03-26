«Я убью тебя!»: что будет с внуком, избившим до смерти бабушку в Ростове

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Житель Ростова-на-Дону подозревается в избиении до смерти родной 89-летней бабушки. Что известно о происшествии, почему мужчина мог пойти на такое преступление, кого он еще мог убить из близких родственников, какое наказание ему грозит?

Что известно об избиении внуком бабушки до смерти в Ростове-на-Дону

В конце февраля 89-летняя жительница Ростова-на-Дону попала в реанимацию после жестокого избиения. Подозреваемым оказался ее 44-летний внук Александр, который переехал к пенсионерке после кончины отца. Не успела женщина отойти от смерти сына, как внук начал вытворять нечто ужасное, писал местный портал 161.RU.

Как рассказала соседка пенсионерки Марина, последнее время внук регулярно начал наведываться к ней, а после смерти отца и вовсе поселился у бабушки.

«Этот кошмар длится давно. Но самый ад начался с 17 февраля. Не успела она отойти от смерти сына, как к ней подселился этот внук Саша. Он регулярно требовал деньги. Мы живем на 8-й Линии, здесь в основном одни пенсионеры во дворике, но мы видели, что за три дня он просто истязал ее. Вызывали полицию. Приедут, заберут и снова отпускают», — делилась женщина.

Как сообщает издание, 26 февраля мужчина снова избил старушку, прокричав перед этим: «Я убью тебя, старая крыса!» Соседи вызвали полицию и скорую. Пожилую женщину доставили в БСМП и определили в реанимацию. По информации лечащего врача, у пенсионерки были зафиксированы переломы верхней и нижней челюстей, сломаны ребра, многочисленные гематомы и ссадины, разорваны внутренние органы. Пожилую женщину подключили к аппарату ИВЛ.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Соседи вместе с волонтерами организовали сбор средств, чтобы купить пожилой женщине все необходимое. Оставшимся членам семьи до старушки не было дела», — отмечалось в публикации 161.RU.

Правоохранители задержали внука, но спустя непродолжительное время отпустили. По данным источника, в момент задержания мужчина находился в состоянии опьянения, возможно, наркотического.

Спустя чуть больше двух недель после госпитализации женщина умерла. Ее похоронили 16 марта на Северном кладбище рядом с сыном и мужем.

Кого еще мог убить агрессивный внук

По словам соседей, жертвой Александра, помимо родной бабушки, мог ранее стать и его отец, который умер 17 февраля. Соседи утверждают, что он скончался после избиения собственным сыном. Мужчина был парализован после инсульта.

«Я собственными глазами видела, что правая сторона была вся избита... У [сына убитой пенсионерки] Сергея. И когда я прощалась, погладила его по щеке, челюсть ходила ходуном. Это я сама видела в гробу, я лично укладывала его цветами. Никто туда не залез, потому что все старые, больные... Лене [матери возможного убийцы] я то же самое сказала: „Следующая будешь ты“. Но оказалась наша Нина Прокофьевна (убитая пенсионерка. — NEWS.ru). Я ее когда на похоронах увидела, у нее на лице было большое черное пятно, но синяки уже желтели», — рассказала 161.RU близкая подруга и соседка убитой пенсионерки Анна.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как утверждают соседи, в один из дней Александр выбил окно и залез в квартиру, избив отца и бабушку. После этого парализованный ростовчанин скончался.

«Все соседи в шоке. Был человек и сгинул. Никто не докажет, били его или нет. Он был лежачим», — рассказывала соседка Татьяна.

Что будет с внуком, избившим до смерти свою бабушку

В начале марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении избитой 89-летней женщины из Ростова-на-Дону. Об этом сообщали в пресс-службе ведомства.

Руководителю СУ СК РФ по Ростовской области Аслану Хуаде нужно будет доложить главе Следственного комитета о ходе расследования.

Как сообщает rostov.kp.ru со ссылкой на собственный источник, в отношении внука скончавшейся пожилой женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина задержан и заключен под стражу. Если его вина будет доказана в суде, ему может грозить лишение свободы до 15 лет.

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