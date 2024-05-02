Двое сибиряков забили товарища топором, но не смогли скрыть преступление Сибиряка зарубили топором и положили его тело на железнодорожные пути

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Двух жителей Иркутской области задержали по подозрению в убийстве знакомого топором, сообщило издание «ИркСиб». По данным портала, подозреваемые пытались скрыть преступление, положив тело на пути поезда.

По версии следствия, в ночь на 24 апреля текущего года трое мужчин в одном из домов города Тайшета распивали спиртное. Между ними возникла ссора, в ходе которой двое злоумышленников нанесли потерпевшему несколько ударов топором по голове. От полученных травм последний скончался на месте, — сообщили изданию в следственном ведомстве.

В СК считают, что подозреваемые, пытаясь скрыть преступление, завернули тело в покрывало и переместили железнодорожные пути, чтобы инсценировать несчастный случай. Труп обнаружили сотрудники Восточно-Сибирского ЛУ МВД России, вскоре были установлены подозреваемые. По месту жительства фигурантов дела провели допросы и обыски. Подозреваемых задержали.

Ранее житель Мурино «постучал» в окно соседу топором. Агрессию могло вызвать то, что иногда он слушает музыку. По словам сосела, мужчина в тот день был пьяным. На место происшествия вызвали полицию, также приезжали хозяева квартиры. Заявление уже написано.