У студента МГУ обнаружили корь У студента исторического факультета МГУ в Москве выявлена корь

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Студент исторического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова в Москве заболел корью, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Москве. Руководству университета было выдано предписание о необходимости проведения противоэпидемических действий.

В связи с регистрацией случая кори у студента исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Управлением Роспотребнадзора по Москве в адрес руководства университета направлено предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий, — заявили в ведомстве.

Отмечается, что круг контактных лиц уже определен и приняты все необходимые действия для предотвращения распространения заболевания.

Также было организовано медицинское наблюдение за контактными лицами, а среди студентов и преподавателей, которые ранее не были вакцинированы или не болели корью, проводится вакцинация, дополнительно указали в управлении.

Ранее терапевт Алина Красикова предупредила россиян о возможных осложнениях кори, среди которых отит, конъюнктивит, сыпь по телу, боль в горле, слабость, мышечная боль и повышенная температура. Врач добавила, что корь может ухудшить течение хронических заболеваний, включая гипертоническую болезнь, астму, сахарный диабет.