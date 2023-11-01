У BadComedian заберут ружье из‑за просроченной лицензии Mash: суд решил забрать ружье у BadComedian из-за просроченной лицензии

У блогера Евгения Баженова, известного как BadComedian, заберут ружье из-за просроченной лицензии, пишет Telegram-канал Mash. Блогер утверждает, что его разрешение действительно до 2026 года.

По данным канала, Росгвардия выписала блогеру штраф, обнаружив во время плановой проверки просрочку лицензии на хранение оружия на два года. После чего местная прокуратура обратилась в суд с требованием изъять у Баженова ружье.

Mash сообщает, что блогер подтвердил наличие гладкоствольного ружья, но не уточнил, забрали ли его.