Сотрудника военкомата в Киеве задержали за незаконное хранение оружия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Украине сотрудника военкомата в Киевской области задержали за незаконное хранение оружия и боеприпасов, сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры. Мужчина задержан.

По информации ведомства, в ходе обысков в квартирах, хозяйственных постройках и автомобиле подозреваемого обнаружили и изъяли автоматы, магазины к автоматическому оружию, револьвер, нарезное и гладкоствольное охотничье оружие, а также более 6,5 тысячи патронов, 35 гранат и многое другое.

Мужчине предъявили подозрение по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами. Суд избрал в виде меры пресечения домашний арест в ночное время.

Ранее военкомат Львовской области объявил о проведении служебной проверки после появления информации о том, что сотрудники учреждения силой пытались задержать мужчину на улице. В военкомате уточнили, что примут необходимые меры. Перед этим издание «Страна.ua» разместило видеокадры, снятые, по утверждению СМИ, во Львове. Там несколько предполагаемых сотрудников военкомата силой пытались задержать мужчину и затащить его в микроавтобус. В результате тому все же удалось сбежать.