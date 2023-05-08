Трехлетнюю девочку увезли в больницу после конфликта пьяной бабушки и отца MK.RU: в Москве трехлетняя девочка ушибла голову из-за конфликта бабушки и отца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве трехлетняя девочка сильно повредила голову после ссоры бабушки и отца на детской площадке, сообщает MK.RU. По данным издания, мужчина и женщина поругались, а после стали тянуть ребенка каждый на себя. Девочка упала и получила травму. По данным газеты, женщина была пьяна. В отношении нее был составлен административный протокол.

По данным MK.RU, инцидент произошел днем 6 мая на Новопеределкинской улице. В результате неадекватных действий со стороны взрослых, у девочки образовалась гематома. Также врачи подозревают, что у ребенка могло произойти сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что в Москве нетрезвый бомж напал на 14-летнюю девочку, работавшую промоутером. Подросток днем 9 февраля в костюме ежика раздавала листовки на Коровинском шоссе, когда к ней подошел пьяный прохожий. Мужчина начал хватать девочку за руки, после чего нанес ей несколько ударов в живот. Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 56-летний гражданин без определенного места жительства.

До этого в городе Нолинске Кировской области дети избили девятилетнего мальчика за желто-голубую ватрушку на горке. Нападавшие называли ребенка украинцем за расцветку тюбинга.