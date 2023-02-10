Пьяный бомж напал на 14-летнюю девочку в костюме ежика В Москве пьяный бомж напал на 14-летнюю девочку-промоутера в костюме ежика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве нетрезвый бомж напал на 14-летнюю девочку, работавшую промоутером, сообщает MK.RU. Подросток днем 9 февраля в костюме ежика раздавала листовки на Коровинском шоссе, когда к ней подошел пьяный прохожий.

По данным издания, мужчина начал хватать девочку за руки, после чего нанес ей несколько ударов в живот. Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 56-летний гражданин без определенного места жительства.

Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Из-за ударов девочка получила тупую травму живота.

Ранее в городе Нолинске Кировской области дети избили девятилетнего мальчика за желто-голубую ватрушку на горке. Нападавшие называли ребенка «украинцем» за расцветку тюбинга.

В челябинской школе № 5 утром 8 февраля неизвестные в балаклавах напали с молотками на троих человек, забежав в учебное заведение. Одному из участников инцидента потребовалась медицинская помощь. Инцидент взят на контроль начальником регионального управления МВД.

Еще одно нападение на ребенка произошло в Улан-Удэ 31 января. Там пожилая женщина на улице набросилась на второклассницу и стала ее избивать. По словам школьницы, женщина несколько раз ударила ее по спине и хватала за капюшон. Девочке помог прохожий.