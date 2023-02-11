Тесты про ширину окопа оказались частью обязательной школьной программы «Подъем»: директор школы в Новой Москве назвал тесты на ширину окопов частью программы ОБЖ

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Мобилизованный боец ВС РФ в окопах на позициях в южном секторе СВО

Тесты по начальной военной подготовке (НВП) с вопросом про ширину окопа входят в школьную программу ОБЖ для учеников 10-х классов, заявил изданию «Подъем» директор школы № 547 в Новой Москве Павел Карпов. По его словам, такие задания являются традиционными для весенних учебных сборов десятиклассников.

Эта программа включает теоретическую и практическую части, связанная с изучением военного дела и всегда была и будет частью школьного образования для мальчиков. Этот модуль школьного предмета ОБЖ предполагает отдельную оценку, которая влияет на итоговую по предмету, — объяснил директор школы.

Карпов добавил, что на выполнение этих тестов ученикам 10-х классов отводится пять дней. У школьников есть возможность пересдать тот или иной модуль, чтобы улучшить оценку. Директор подчеркнул, что педагоги всегда готовы пойти навстречу и предоставить ученику дополнительное время как для прохождения как самого курса, так и итогового тестирования.

Ранее ученикам школы № 547 предложили изучить модули по тактической и огневой подготовке, РХБЗ, правовым основам военной службы, а также пройти тест, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Ребятам сказали зарегистрироваться на портале центра «Патриот.Спорт», где нужно было оставить личную почту, Ф. И. О., номер телефона и наименование учебной организации.

Школьникам нужно было ответить почти на 200 вопросов, например как действовать при непосредственном соприкосновении с противником.

В одном из заданий предлагалось выбрать правильный ответ на вопрос, какой окоп шире: «БМП-2», «БТР», «БМП-1» или «Одинаково». За отказ от прохождения тестов пригрозили неаттестацией за 10-й класс, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ранее в Рязани предложили отправлять школьников на пятидневные сборы после прохождения курсов НВП. Инициативу поддержала глава Рязанской гордумы Татьяна Панфилова.