Театр сатиры отменил спектакли из-за пожара Театр сатиры пообещал вернуть деньги за отмену спектаклей после пожара

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Оперативные службы около Московского академического театра сатиры на Триумфальной площади, где произошло возгорание

Администрация Театра сатиры решила отменить вечерние спектакли «Невольницы» и «Родненькие мои» из-за пожара, сообщили NEWS.ru в пресс-службе театра. Там отметили, что зрителям всех отмененных постановок будут возвращены деньги.

Было принято решение отменить вечерние спектакли «Невольницы» и «Родненькие мои» в театре для завершения работ МЧС после пожара. По поводу дальнейших возможных отмен спектаклей станет известно позже, когда службы пожарной безопасности дадут свою оценку. Зрителям всех отмененных спектаклей будут возвращены денежные средства в полном объеме в ближайшее время, — сказали в театре.

В МЧС России ранее сообщили, что пожар в московском Театре сатиры полностью ликвидирован. Перед этим спасатели локализовали пламя на площади 250 квадратных метров. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В СМИ распространилась информация, что причиной задымления в Театре сатиры, предварительно, могли стать ремонтные работы. Утверждалось, что в здании произошло именно задымление, а не открытое возгорание.

В МЧС опровергли эту информацию. Как заявили NEWS.ru в пресс-службе ведомства, в здании проводятся работы по тушению, по их завершении будет проведена пожарно-техническая экспертиза.