Суд вынес первый приговор по уголовной статье о фейках о ВС РФ Муниципальный депутат Алексей Горинов получил семь лет тюрьмы по статье о фейках о ВС РФ

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Мещанский суд Москвы приговорил муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам колонии за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в суде. По данным следствия, 15 марта Горинов и глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина на заседании совета депутатов огласили некие ложные данные о действиях российской армии.

Горинов обвиняется по пунктам «а», «б», «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти). Уголовное дело в отношении Котеночкиной выделено в отдельное производство, она объявлена в розыск.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии общего режима, — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Совете депутатов Красносельского района Москвы прошли обыски из-за муниципальных депутатов Елены Котеночкиной и Алексея Горинова, в отношении которых завели уголовное дела за дискредитацию российских военных. Также стало известно, что глава Красносельского района уехала из России в Армению, тогда как Горинова задержали и доставили на допрос в Следственный комитет.

В начале марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном преследовании и крупных штрафах за фейки о действиях ВС РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Так, публичное распространение заведомо ложных сообщений о действиях военных предусматривает до 1,5 млн рублей штрафа либо лишение свободы на срок до трёх лет. При их распространении должностными лицами или организованной группой предполагается лишение свободы на срок от пяти до 10 лет. За фейки, повлёкшие тяжкие последствия, предусматривается лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.