Суд арестовал дома и квартиры блогера, обвиняемой в фейках о ВС России Имущество блогера Белоцерковской арестовал московский суд

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Басманный суд Москвы арестовал недвижимость блогера Вероники Белоцерковской, которая обвиняется в распространении фейков о действиях российской армии, сообщает ТАСС. Об аресте имущества ходатайствовало следствие. Сама блогер объявлена в международный розыск.

Постановлением Басманного суда удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество, принадлежащее Белоцерковской, а именно на машино-место и квартиру в Москве, жилые дома, квартиру и земельный участок в Санкт-Петербурге, — сказали агентству в пресс-службе суда.

Уголовное дело в отношении Белоцерковской было возбуждено в марте. В конце мая суд вынес постановление о заочном аресте блогера по обвинению в двух эпизодах распространения ложных сведений об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти или вражды. Она будет заключена под стражу на два месяца с момента её задержания или экстрадиции в Россию.

Белоцерковская объявлена в международный розыск. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.