Столичные коммунальщики стали помогать силовикам в борьбе с беспилотниками Baza: столичных коммунальщиков привлекли к проверке сообщений о беспилотниках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудников коммунальных служб в Москве привлекли к проверке сообщений об обнаружении беспилотников, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники. По информации канала, в последние недели число обращений от жителей столичного региона по поводу обнаружения дронов существенно увеличилось, при этом большинство находок не представляет опасности.

По данным Baza, в один из дней телефонная служба «112» приняла более сотни сообщений о подозрительных объектах в небе. При этом жители Москвы и области принимают за вражеские дроны воздушные шары, самолеты, птиц и другие объекты в небе. В связи с ростом обращений увеличилась и нагрузка на сотрудников правоохранительных органов. Именно этот факт и побудил их делегировать часть своих полномочий коммунальщикам.

Сотрудники силовых служб прогнозируют, что в связи с праздниками количество сообщений от жителей региона увеличится в кратном объеме.

27 апреля столичная полиция, а также экстренные и городские службы города перешли на усиленный режим работы в преддверии майских праздников. Сотрудники ГБУ «Жилищник» и муниципальных учреждений Москвы рассказали, что им отменили выходные и организовали дневные и ночные дежурства на прикрепленных территориях.