В МЧС уточнили число спасенных людей при пожаре в центре Москвы Пожарные спасли 13 человек из горящей многоэтажки в центре Москвы

Сотрудники МЧС спасли 13 человек из многоэтажки в центре Москвы, передает пресс-служба ведомства. По уточненной информации, здание располагается на улице Пресненский Вал.

Пожарно-спасательными подразделениями спасены 13 человек, — рассказали в МЧС.

Ранее появилась информация, что возгорание произошло на последнем восьмом этаже здания. Жители трех верхних этажей дома просили о помощи. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Также появилась информация о как минимум четырех жильцах, заблокированных на пятом и шестом этажах горящего многоквартирного дома.

До этого женщина и трое ее детей погибли при пожаре в частном доме в Лисичанске в ЛНР. По данным МЧС, еще два мальчика 16 и восьми лет успели выбраться, в настоящий момент они находятся в больнице. В ликвидации пожара участвовали девять специалистов МЧС и две единицы спецтехники.

Также два человека погибли в результате пожара, вспыхнувшего в помещении многоквартирного дома в Самаре. Жертвами трагедии стали мужчина и женщина. На месте работали 48 сотрудников МЧС и 16 единиц спецтехники.