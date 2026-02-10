Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 18:42

В МЧС уточнили число спасенных людей при пожаре в центре Москвы

Пожарные спасли 13 человек из горящей многоэтажки в центре Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники МЧС спасли 13 человек из многоэтажки в центре Москвы, передает пресс-служба ведомства. По уточненной информации, здание располагается на улице Пресненский Вал.

Пожарно-спасательными подразделениями спасены 13 человек, — рассказали в МЧС.

Ранее появилась информация, что возгорание произошло на последнем восьмом этаже здания. Жители трех верхних этажей дома просили о помощи. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Также появилась информация о как минимум четырех жильцах, заблокированных на пятом и шестом этажах горящего многоквартирного дома.

До этого женщина и трое ее детей погибли при пожаре в частном доме в Лисичанске в ЛНР. По данным МЧС, еще два мальчика 16 и восьми лет успели выбраться, в настоящий момент они находятся в больнице. В ликвидации пожара участвовали девять специалистов МЧС и две единицы спецтехники.

Также два человека погибли в результате пожара, вспыхнувшего в помещении многоквартирного дома в Самаре. Жертвами трагедии стали мужчина и женщина. На месте работали 48 сотрудников МЧС и 16 единиц спецтехники.

Москва
пожары
дома
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возросло число эвакуированных при пожаре в Москве
Малышева призвала запретить «популярный» диагноз
Пенсионерка-госизменщица отправилась в колонию на 15 лет
Финмониторинг заблокировал деньги для залога по делу Миндича
В файлах Эпштейна всплыли пикантные детали об отношениях Макрона
В Венгрии сделали громкое заявление о России и Украине
Три инфаркта, падение доходов, конфликт с Пугачевой: куда пропал Николаев
Взрослый и ребенок пострадали при пожаре в центре Москвы
Нейропсихолог посоветовала учить с ребенком стихи о Масленице
В МЧС раскрыли детали сильного пожара в Москве
Экс-посол в ФРГ назвал речь Путина в Мюнхене исторической
Политолог ответил, как США компенсируют снижение добычи сланцевой нефти
При блокировке Telegram могут удалиться все данные: как сохранить
Отчаявшиеся эксперты Минкульта попросили Путина спасти памятник архитектуры
Защищал Высоцкого, Толю Быка и Япончика: как жил мэтр адвокатуры Падва
Ростех усовершенствовал российского «Вампира»
Папа насиловал дочь за донаты: почему мать не замечала неладное?
Пожарные спасли 18 человек из горящей многоэтажки в центре Москвы
В России увеличат лимит сверхурочных работ
Большая чистка: ТЦК открыли охоту на венгров в Закарпатье
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.