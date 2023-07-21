Стали известны подробности спасения мужчины из горящей квартиры в Москве В Москве очевидцы натягивали ковры, чтобы спасти мужчину из горящей квартиры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве во время пожара в жилом доме на Дмитровском шоссе очевидцы натягивали ковры, чтобы спасти мужчину из горящей квартиры, рассказал один из свидетелей произошедшего. В беседе с «Газетой.Ru» он уточнил, что через некоторое время приехали пожарные. Мужчина отметил, что все присутствующие переживали за молодого человека и просили его не прыгать.

Все присутствующие очень сильно переживали за молодого человека и кричали, чтобы он не прыгал. Некоторые натягивали ковры и другие вещи. Все ждали пожарную вышку, которая приехала через некоторое время, и пожарные спасли парня, — рассказал очевидец.

Очевидица пожара отметила в разговоре с изданием, что заблокированный в квартире мужчина кричал из окна, что ему тяжело дышать, и звал на помощь. При этом пострадавший держал в руках чайник с водой и протирал себя мокрой тряпкой. Как уточняет женщина, молодой человек не паниковал.

Он, скорее всего, был на кухне, потому что взял в руки чайник, облил какую-то тряпку водой, себя протирал. Паники особой не было. Но на тот момент, когда я там появилась, горело уже достаточно сильно, то есть парень уже сидел в дыму в окне и просил о помощи, — поделилась женщина.

Пожар в одной из квартир жилого дома на Дмитровском шоссе вспыхнул утром 21 июля. На кадрах с места событий можно увидеть, что из окон охваченной пламенем квартиры в панельном доме идет густой черный дым.