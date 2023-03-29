Собянин заявил, что вторая волна мобилизации не обсуждается Собянин: речи о второй волне мобилизации нет, есть плановая работа военкоматов

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире ТВЦ, что речи о второй волне мобилизации не идет. В настоящее время проводится плановая работа военкоматов. Он подчеркнул, что осенний и весенний призыв на срочную службу являются стандартными процедурами и не связаны с СВО или военной службой. Работа военкоматов по уточнению учетных данных также является плановой.

Мне бы кто-нибудь рассказал куда, где, к кому ломятся с повестками по мобилизации, хотя бы одну повестку показали. То, что идет плановая работа военкоматов — понятно, она всегда была. Речь идет о призыве на срочную службу, каждый год, много лет, всю историю, есть осенний, весенний призыв на срочную службу, она никак не связана с СВО, с военной службой. Есть работа военкоматов по уточнению учетных данных - тоже плановая работа. Ничего другого не ведется, — сказал мэр.

Собянин обвинил провокаторов в создании панических настроений населения, назвав это «чисто вражеской работой, клеветой, враньем и провокацией».

Призыв в рамках частичной мобилизации в России начался 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября 2022 года. В вооруженные силы было призвано 300 тысяч военнослужащих запаса.

Ленинградский областной суд ранее отказал призывной комиссии в удовлетворении апелляционной жалобы в деле Павла Мушуманского, которого хотели мобилизовать во время прохождения альтернативной гражданской службы (АГС). В ноябре 2022 года суд первой инстанции признал призыв мужчины незаконным, но в военкомате настаивали на том, что факт прохождения АГС не освобождает его от мобилизации. В итоге решение призывной комиссии было признано незаконным, сообщил правозащитник Павел Чиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).