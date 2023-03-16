Суд впервые подтвердил право на гражданскую службу при мобилизации Чиков: в Ленобласти признали незаконным призыв по мобилизации для прошедшего АГС

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Ленинградский областной суд отказал призывной комиссии в удовлетворении апелляционной жалобы в деле Павла Мушуманского, которого хотели мобилизовать, хотя он проходил альтернативную гражданскую службу. Областной суд подтвердил, что призыв был незаконным, сообщил правозащитник Павел Чиков со ссылкой на проект «Военный омбудсмен».

Павел оспорил решение о призыве на службу по мобилизации в суде, который приостановил его действие до рассмотрения дела по существу. 30 ноября 2022 года Гатчинский суд Ленобласти удовлетворил иск Павла и признал призыв на службу незаконным, — говорится в сообщении.

В ноябре 2022 года суд первой инстанции уже признал призыв Мушуманского незаконным, но военкомат продолжал настаивать, что факт прохождения АГС не освобождает мужчину от мобилизации. Дело вел адвокат Александр Передрук, известный по защите срочников, добивающихся замены военной службы на альтернативную гражданскую. Сообщалось, что прохождение военной службы противоречило убеждениям молодого человека.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о праве прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации. При этом лица, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, в период мобилизации могут быть направлены для прохождения альтернативной гражданской службы на должностях гражданского персонала ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований.