Россиянам разрешили проходить альтернативную службу в период мобилизации Путин подписал закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации

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Президент России Владимир Путин подписал закон о праве прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации. Теперь граждане, проходящие АГС, в период мобилизации продолжат заниматься ею и не будут призваны на военную службу.

Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях, — сказано в законе.

При этом лица, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, в период мобилизации могут быть направлены для прохождения альтернативной гражданской службы на должностях гражданского персонала ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований.

Ранее юрист Артем Швайка объяснил, что отказ одного суда в Петербурге перевести мобилизованного на альтернативную службу и разрешение другого суда в Ленобласти позволить гражданину вместо отправки в войска пройти гражданскую службу связаны с тем, что на текущий момент российское законодательство не имеет четких норм, по которым может регулироваться вопрос прохождения альтернативной службы в период мобилизации.