Суд в Ленобласти отменил мобилизацию местного жителя, проходившего АГС

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Гатчинский городской суд в Ленинградской области признал незаконным решение о призыве в рамках частичной мобилизации мужчины, проходившего альтернативную гражданскую службу. Призывник в 2019–2021 годах проходил АГС в психоневрологическом интернате в Кингисеппе, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката истца Александра Передрука.

Суд удовлетворил административное исковое заявление и признал незаконным решение о призыве Павла [Мушуманского] на военную службу по мобилизации. Пока оглашена только резолютивная часть решения, — рассказал изданию юрист.

По его словам, государство изначально признало у его подзащитного «религиозные убеждения», благодаря которым он прошел альтернативную службу.

И в такой ситуации, конечно, нельзя было призывать его на военную службу в рамках частичной мобилизации, подытожил адвокат.

При частичной мобилизации Мушуманский обратился с просьбой отправить его на альтернативную службу сначала к сотрудникам военкомата, а позже — к командиру воинской части, куда был определен по решению призывной комиссии.

Ответчиками по делу выступали военкоматы Ленинградской области и Гатчинского района, а также районная и областная призывные комиссии по частичной мобилизации. Истец имел возможность выступать в суде лично, так как решение призывной комиссии по мобилизации было приостановлено судом.

Решение по похожему делу было вынесено в октябре Невским районным судом Санкт-Петербурга. Местный житель просил заменить ему военную службу на альтернативную, так как первая противоречит его убеждениям. Но суд отказал ему на основании того, что гражданская служба в настоящее время предусмотрена законом только взамен военной службы по призыву, но не мобилизации. Сам истец на тот момент был зачислен в запас после прохождения срочной службы в армии и имел категорию «А».

Ранее сенаторы одобрили закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации. Согласно документу, государственная служба также будет приостанавливаться в связи с заключением военного контракта сотрудником госаппарата в соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе» либо с уходом чиновника на службу в качестве добровольца.