СФ одобрил закон о приостановке госслужбы из-за призыва по мобилизации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Сенаторы одобрили закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации, передает РИА Новости. Согласно документу, государственная служба также будет приостанавливаться в связи с заключением военного контракта сотрудником госаппарата в соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе» либо с уходом чиновника на службу в качестве добровольца.

Госслужба будет возобновлена в день выхода чиновника на работу. Однако перед этим сотрудник государственного аппарата должен предупредить нанимателя о повторном вступлении в должность, не позднее чем за три рабочих дня. В период военной службы рабочее место будет сохраняться.

Ранее первый зампред Совета Федерации России Андрей Турчак заявил, что депутаты и сенаторы массово изъявили желание принять участие в спецоперации на Украине. Сообщалось также, что депутат Госдумы Виталий Милонов отправился в зону СВО из-за собственных убеждений. Позже его заметили в Кремле.

Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко заявил, что российские депутаты и сенаторы смогут принять участие в военной операции на Украине по собственному желанию. По его словам, чиновники должны будут взять отпуск под данные нужды. Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал, что депутаты, соответствующие требованиям частичной мобилизации, должны принять участие в военной спецоперации. По его словам, «брони», освобождающей депутатов от мобилизации, не существует.