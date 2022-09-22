В Совфеде сообщили о повальном желании парламентариев уйти на фронт Первый зампред Совфеда Турчак рассказал, что парламентарии массово хотят пойти на фронт

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Первый зампред Совета Федерации России Андрей Турчак заявил, что депутаты и сенаторы массово изъявили желание принять участие в спецоперации на Украине, о чем он поделился в своем Telegram-канале. По его словам, многие чиновники уже находятся на фронте, в ближайшее время их имена станут известны.

Со вчерашнего дня получаю поток обращений от депутатов нашей фракции в Госдуме и сенаторов, желающих пойти на фронт. И от региональных наших коллег тоже. <...> В ближайшее время сообщу имена всех наших коллег, кто мобилизуется. Многие из них в зоне СВО с самых первых дней, в том числе на передовой — организуют гуманитарную миссию, помогают нашим ребятам и мирным жителям, лечат раненых, — написал Турчак.

По его мнению, желание защищать родину не должно ограничиваться законами, рангами, заслугами и положениями, а «желание пойти на фронт — это и есть служба родине».

Ранее глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко заявил, что российские депутаты и сенаторы смогут принять участие в военной операции на Украине по собственному желанию. По его словам, чиновники должны будут взять отпуск под данные нужды. Спикер Госдумы Вячеслав Володин указывал, что депутаты, соответствующие требованиям частичной мобилизации, должны принять участие в военной операции. По его словам, «брони», освобождающей депутатов от мобилизации, не существует.

Между тем законом о мобилизационной подготовке закреплено, что все депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации не подлежат призыву. В свою очередь депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Юрий Швыткин, принимавший участие в чеченских кампаниях, с трибуны нижней палаты парламента заявил о намерении уйти на фронт.