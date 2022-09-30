Уехавшего в Донбасс Милонова заметили в Кремле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов, который ранее сообщал, что уехал воевать на фронт в Донбасс, был замечен в Кремле, утверждает Telegram-канал RIA Kremlinpool. Вместе с ним также видели его коллегу Николая Валуева, который сообщил накануне, что получил повестку.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что вступил в ряды артиллеристов, чтобы защищать Донбасс, из-за собственных убеждений. Он сообщил, что его отец был военным и сам парламентарий хотел бы быть примером для своих детей. По его словам, именно сейчас настал тот момент, когда нужно показать свою готовность встать на защиту Родины.

Ранее Песков сообщил, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий состоится 30 сентября в 15:00 в Кремле. По его словам, в этот день запланировано объемное выступление президента России Владимира Путина. В состав России будут приняты четыре новые территории, все они провели референдумы и обратились к РФ с соответствующей просьбой, объяснил Песков.