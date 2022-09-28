Милонов объяснил, почему пошел защищать Донбасс Депутат Госдумы Милонов: я пошел защищать Донбасс из-за собственных убеждений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что вступил в ряды артиллеристов, чтобы защищать Донбасс, из-за собственных убеждений. Он сообщил «360», что его отец был военным, и сам парламентарий хотел бы быть примером для своих детей. По его словам, именно сейчас настал тот момент, когда нужно показать свою готовность встать на защиту Родины.

Наверное, это просто мои убеждения и все. Когда я был маленьким, своего папу видел раз в год, потому что он, будучи военным, служил далеко за пределами нашей Родины. <...> Когда мне говорили, что у меня шестеро детей, так это наоборот, чтобы все шестеро могли когда-нибудь сказать: «А мой папа пошел, когда нужно было», — рассказал Милонов.

По словам депутата, сейчас он отдает долг своей стране, к выполнению боевых задач относится крайне ответственно, но приходится сталкиваться с трудностями. Милонов также подчеркнул, что на данный момент настал тот период жизни, когда мужчинам нужно проявить себя и показать свою готовность защищать Родину.

До этого Милонов рассказал, что принимает участие в боевых действиях, пользуясь своим старым позывным Густав, который он получил еще в 2014 году. Он добавил, что после референдумов о вхождении ДНР и ЛНР в состав РФ планирует вернуться в Москву, чтобы проголосовать в Госдуме за присоединение этих республик к России. Парламентарий сообщил, что он служит младшим сержантом в противотанковой артиллерийской батарее.

Ранее о своем намерении участвовать в специальной военной операции РФ на Украине заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Юрий Швыткин, принимавший участие в чеченских кампаниях. Он отметил, что сейчас в зоне боевых действий находится Псковская воздушно-десантная дивизия, где он служил длительное время, и выразил готовность быть рядом с ней.