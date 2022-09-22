Володин заявил об отсутствии «брони» у депутатов Госдумы при мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале о том, что депутаты, соответствующие требованиям частичной мобилизации, должны принять участие в специальной военной операции. По его словам, «брони», освобождающей депутатов от мобилизации, не существует.

Кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции. Никакой брони у депутатов нет, — подчеркнул спикер.

Он добавил, что в Донбассе с момента начала спецоперации находятся депутаты Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие, а депутат Адам Делимханов, возглавляет добровольцев Чеченской Республики. Кроме того, спикер напомнил, что Госдума намерена в приоритетном порядке принять решения о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан.



Между тем законом о мобилизационной подготовке закреплено, что все депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации не подлежат призыву. Сам Володин ранее призвал имеющих нужные навыки парламентариев добровольно принять участие в военной операции на Украине. В свою очередь, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Юрий Швыткин, принимавший участие в чеченских кампаниях, с трибуны нижней палаты парламента заявил о намерении уйти на фронт.