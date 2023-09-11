Стало известно, москвичи из каких районов предпочли Собянина Мосгоризбирком: Собянин победил на выборах во всех районах столицы

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Сергей Собянин

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин одержал победу на выборах главы города во всех районах столицы, сообщила РИА Новости глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября.

Лидер, Сергей Семёнович Собянин, победил безоговорочно во всех районах, то есть ни один участок он не проиграл, — сказала Кириллова.

Она поздравила действующего мэра с абсолютным лидерством.

Немногим ранее Центризбирком РФ сообщил, что Собянин победил на выборах после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. По данным ведомства, он набрал 76,39% голосов избирателей (2 499 117 голосов). Второе место занял кандидат от КПРФ Леонид Зюганов, он получил 8,11% голосов.

Третье место в списке занял кандидат от ЛДПР Борис Чернышов. Он набрал 5,61% голосов. Четвертое место занял член партии «Новые люди» Владислав Даванков, он набрал 5,34% голосов. Замыкает пятерку кандидат от партии «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев, набравший 3,93% голосов.

Собянин ранее поблагодарил жителей Москвы за поддержку на выборах и пообещал сделать российскую столицу «еще круче». По его словам, властям города предстоит большая, трудная, но очень важная работа. Он пообещал сделать все возможное для улучшения качества жизни в Москве.

Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев тоже одержал победу на выборах главы региона. Он получил 83,68% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов.