Названы даты празднования Дня города в Москве Собянин: День города в Москве в этом году будет отмечаться 9-10 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году праздничные мероприятия по случаю Дня города пройдут 9 и 10 сентября. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте градоначальника.

Объявить 9 и 10 сентября 2023 г. днями празднования Дня города Москвы. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы — руководителя Аппарата мэра и правительства Москвы Сергунину Н.А., — говорится в документе.

В это же время в столице будут проводиться два из трех дней голосования на выборах мэра Москвы. 10 июля Мосгоризбирком в ходе заседания зарегистрировал первого кандидата на выборах мэра российской столицы. Им стал действующий градоначальник Сергей Собянин. Документы от потенциальных кандидатов на пост мэра российской столицы принимались до 7 июля. Собянин был выдвинут московским отделением «Единой России», Дмитрий Гусев — представителями партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», Владислав Даванков — партией «Новые люди», Борис Чернышов — городским отделением ЛДПР, Леонид Зюганов — Коммунистической партией РФ.