«Сначала душил, потом добил»: москвич сознался в убийстве 24-летней девушки СК опубликовал видео задержания подозреваемого в убийстве 24-летней девушки в Москве

Фото: СК России

Подозреваемый в убийстве 24-летней девушки в Москве

Молодой человек, задержанный по подозрению в убийстве 24-летней девушки в Москве, рассказал следователям, что в момент совершения преступления находился в состоянии наркотического опьянения. Юноша признался, что сначала душил свою возлюбленную, после чего зарезал ножом. Тело жертвы с множественными ножевыми ранениями обнаружили в квартире дома на севере столицы 29 марта.

Задержан за убийство девушки своей. Сегодня ночью я был в наркотическом опьянении. Сначала я ее душил, потом добил ножом. Мотивы объяснить трезво не могу, почему сбежал, тоже не могу сказать, — сказал задержанный.

Подозреваемого задержали при попытке уехать в Волгоградскую область. Ему 26 лет, в ходе допроса задержанный признал вину.

Погибшую обнаружили собственники квартиры на Бескудниковском бульваре, которую она снимала вместе с возлюбленным. Полгода назад пара переехала из Волгограда в Москву. Девушка подрабатывала репетитором по иностранным языкам. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее в Москве спустя четыре года раскрыли дело об убийстве женщины в парке «Лосиный остров». Тело было найдено в бетонной трубе. Обвиняемым оказался уроженец Пермского края.