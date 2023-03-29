Обвиняемого в убийстве женщины в Москве нашли спустя четыре года

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Следственное управление СКР по московскому ВАО раскрыло дело об убийстве женщины, которое произошло в 2019 году в национальном парке «Лосиный остров», сообщается в Telegram-канале ведомства. 34-летний мужчина нанес более 20 ножевых ранений ранее незнакомой ему девушке.

По данным следствия, в ноябре 2019 года мужчина, находясь на территории национального парка «Лосиный остров», нанес ножом ранее ему незнакомой женщине множественные колото-резаные ранения, в том числе в области расположения жизненно важных органов, от чего потерпевшая скончалась на месте происшествия, — говорится в сообщении.

После убийства мужчина покинул Москву и продолжал скрываться в другом регионе. На причастность к убийству было проверено более 200 человек. Эксперты провели молекулярно-генетические анализы и выявили причастного к преступлению. Обвиняемый признался в убийстве и дал подробные показания.

РЕН ТВ сообщает, что тело девушки было найдено в бетонной трубе возле деревьев. Поодаль криминалисты зафиксировали следы волочения и колес от машины. По данным канала, обвиняемый в убийстве — уроженец Пермского края Павел Коростелев.

Ранее в городе Кировске Мурманской области был задержан бывший супруг многодетной матери, чей труп был найден на строительной площадке. Женщина скончалась от нескольких огнестрельных ранений. В машине ее бывшего мужа были найдены следы крови.