СК возбудил два уголовных дела после инцидента с заложницей в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба столичного главка СК РФ сообщила РИА Новости, что после инцидента в цветочном магазине в центре Москвы возбуждено уголовное дело о захвате заложника и посягательстве на жизнь правоохранителя возбудили. По уточненным данным, двое мужчин захватили заложника в одном из цветочных магазинов в центре столицы, но позже отпустили. Отмечается, что один из злоумышленников выстрелил из травматического пистолета в сотрудника правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 206 УК РФ (захват заложника), статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), — сообщили в ведомстве.

Оба преступника задержаны и следователи скоро приступят к допросу, добавили в Следственном комитете.

Ранее в турецком Батмане владелец магазина ковров взял в заложники трех сотрудников компании энергоснабжения DEDAŞ, которые пришли с проверкой на наличие незаконного электричества. Прибыв на место, инспекторы осмотрели помещение и хотели отключить оборудование, однако оказались взяты в заложники.