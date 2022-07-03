СК организовал проверку по факту пожара в наркоклинике

Фото: moscow.sledcom.ru

Фото с места происшествия

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту пожара в наркологической клинике на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного ведомства.

Ведомство сообщает, что на месте происшествия работают следователи.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза, — говорится в сообщении ведомства.

В результате пожара в клинике, расположенной на проезде Черского, пострадали трое мужчин 1964, 1972 и 1976 года рождения и погибла женщина. Спасены были восемь человек.

Позже столичный следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту пожара в клинике. дело расследуется по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее сообщалось, что причиной возгорания в клинике могло стать неосторожное обращение с огнём.