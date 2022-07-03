Один человек погиб при пожаре в наркологической клинике Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек погиб и трое пострадали при пожаре в наркологической клинике на северо-востоке Москвы. Возгорание произошло на проезде Черского, 13, корпус 4, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

В результате погибла 48-летняя женщина и пострадали трое мужчин — 1964, 1972 и 1976 годов рождения. Площадь пожара составила 50 кв. м. Причины воспламенения не сообщаются. По факту случившегося прокуратура Москвы проводит проверку.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём.

Накануне в Псковской области загорелась усадьба композитора Николая Римского-Корсакова, расположенная в деревне Любенск. По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожности строителей.

Ранее сообщалось, что на открытой площадке недалеко от дома по адресу: Москва, Каширское шоссе, дом 17, корпус 5, строение 3 произошло сильное возгорание мусора. В СМИ появились кадры пожара, на которых виден чёрный столб дыма.