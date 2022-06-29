Сильное возгорание произошло на юге Москвы

Фото: vk.com/moscow_incidents

На открытой площадке недалеко от дома по адресу: Каширское шоссе, дом 17, корпус 5, строение 3, произошло сильное возгорание мусора, рассказали NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Москве. В СМИ появились кадры пожара, на которых виден черный столб дыма. На месте возгорания уже работают пожарно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших не поступала.

Каширское шоссе, дом 17, корпус 5, строение 3. На открытой площадке происходит возгорание мусора, пожарно-спасательные подразделения уже на месте. Площадь возгорания уточняется. Ведется работа по ликвидации. Данных о пострадавших пока нет, — рассказали в пресс-службе МЧС.

По данным МЧС, пожар частично перекинулся на металлический ангар общей площадью около 500 кв. м. К ликвидации возгорания привлекли вертолет Ка-32. Угрозы жилым домам нет. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. По предварительной версии, пожар на юге Москвы начался в результате поджога.

Ранее сильный пожар вспыхнул в жилом пятиэтажном доме в поселке Невская Дубровка, который находится во Всеволожском районе Ленинградской области. Очевидцы рассказали, что они услышали громкий хлопок, после чего одну из квартир охватило пламя. По предварительным данным, к возгоранию привел взрыв бытового газа.