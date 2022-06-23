Взрыв газа произошел в жилом доме в Ленобласти Взрыв газа произошел в жилом доме в поселке Невская Дубровка в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильный пожар вспыхнул в жилом пятиэтажном доме в поселке Невская Дубровка, который находится во Всеволожском районе Ленинградской области, пишет «КП-Петербург». Очевидцы рассказали, что они услышали громкий хлопок, после чего одну из квартир охватило пламя. По предварительным данным, к возгоранию привел взрыв бытового газа.

Сейчас на месте происшествия работают наши сотрудники, наряды спасательного отряда из Тосно, всего около 20 человек. Информация по ЧП уточняется, готовим пресс-релиз, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Ленинградской области.

Пока нет официальных данных о пострадавших при пожаре. На место ЧП прибыл глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

Дознаватели выясняют причины чрезвычайного происшествия. На фасаде дома в эти дни проходил ремонт.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в поселке Русско-Высоцкое в Ленинградской области. Хозяин квартиры был госпитализирован.