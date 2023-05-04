Сильный пожар произошел в административном здании на юге Москвы Пожар произошел в здании на Ереванской улице в Москве, люди эвакуировались

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Пожар произошел в здании на Ереванской улице на юге Москвы. Люди эвакуировались до прибытия спасателей. данных о пострадавших нет. Об этом NEWS.ru рассказали в МЧС.

Происходит горение в административном здании. Люди из здания выведены. На месте работают пожарно-спасательных подразделения. Сил и средств достаточно. Сведений о пострадавших не поступало, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сообщение об инциденте поступило на пуль дежурной службы Центра управления в кризисных ситуациях в 21:01.

В прокуратуре Москвы также сообщили, что контролируют установление обстоятельств и причин пожара. Работу правоохранительных органов и специальных служб координирует заместитель Нагатинского межрайонного прокурора Наталья Рассейкина.

В департаменте транспорта столицы сообщили, что в связи с пожаром на Ереванской улице движение там было полностью перекрыто.

Ранее в Ставропольском крае на площадке по переработке автомобильных покрышек на хуторе Ташла загорелся мазут. По данным МЧС, огонь распространился на площади 500 кв. м. Погибших и пострадавших нет.