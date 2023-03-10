Школьник попал в больницу, опьянев от йогурта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 11-летний школьник опьянел от выпитого на завтрак йогурта и был госпитализирован, сообщает Telegram-канал Mash. В больнице установили, что состояние опьянения было вызвано наличием у мальчика заболевания печени.

По данным канала, сначала школьник чувствовал себя хорошо: общался с одноклассниками, рисовал. Однако в какой-то момент у него стал заплетаться язык, нарушилась моторика, а затем началось кровотечение из носа. Учителя, видя состояние школьника, вызвали скорую помощь: в его крови после анализов был обнаружен этанол.

Дальнейшее обследование показало, что ребенок страдает от заболевания печени — так называемого жирового гепатоза. Как выяснилось, организм не переварил выпитый школьником йогурт и выбросил в кровь эндогенный спирт.

Ранее сообщалось, что в Волгограде нескольким школьникам стало плохо во время просмотра фильма в формате 3D. У них начались судороги, головокружение и тошнота. За медпомощью обратились семеро детей. Госпитализация им не потребовалась. В региональном комитете здравоохранения уточнили, что всего на киносеансе присутствовали около 100 детей.