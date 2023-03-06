Дети бились в судорогах после просмотра фильма в школе В Волгоградской области ученикам стало плохо после просмотра фильма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученикам волгоградской школы № 75 стало плохо во время просмотра фильма, сообщил Telegram-канал «Волгоград № 1». По данным канала, после фильма в формате 3D у части учащихся возникли судороги и тошнота, нескольким подросткам потребовалась госпитализация, также утверждается, что часть из них в тяжелом состоянии. В пресс-службе мэрии города сообщили РИА Новости, что кинопоказ научного фильма в формате 3D был организован сторонней организацией.

В настоящее время в образовательном учреждении проводится проверка, работает межведомственная комиссия с участием представителей департамента по образованию и комитета здравоохранения Волгоградской области, — сообщили в мэрии.

В городской администрации рассказали, что нескольким ученикам стало плохо во время просмотра фильма в актовом зале. Дети, почувствовавшие недомогание, обратились за медицинской помощью.

В региональном комитете здравоохранения уточнили, что всего на киносеансе присутствовали около 100 детей. Осмотр в больнице прошли семеро школьников в возрасте 11-12 лет, которые жаловались на головокружение. В комитете заявили, что госпитализация школьникам не потребовалась.

Ранее в Находке ученик спортивной школы умер после тренировки в бассейне. По данным СМИ, мальчик упал на пол и потерял сознание, его пытались реанимировать примерно полчаса, после чего отвезли в больницу, где он впал в кому и впоследствии скончался.