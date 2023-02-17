Подросток впал в кому и умер после тренировки в бассейне Ученик спортшколы в Находке умер после тренировки в бассейне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Семнадцатилетний ученик спортшколы в Находке потерял сознание, впал в кому и умер после тренировки в бассейне, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По данным телеканала, подросток пришел на занятие сразу после больничного.

РЕН ТВ сообщает, что трагедия произошла вечером 16 февраля. Школьник начал тренировку с занятий в тренажерном зале, а продолжил в бассейне. Выйдя из воды, он упал на пол и потерял сознание.

По данным телеканала, тренер вызвала скорую помощь, позвала медсестру, а также сделала школьнику непрямой массаж сердца. Подростка пытались реанимировать около получаса. Прибывшие врачи увезли его в реанимацию.

В больнице школьник впал в кому, после чего врач сообщил о его смерти.

По словам матери, которые приводит РЕН ТВ, подросток регулярно проходил медосмотры, противопоказаний к занятиям в бассейне у него не было. По мнению женщины, сын мог перенапрячься, поэтому его организм не выдержал.

В Домодедово в детском саду ранее скончался шестилетний мальчик. Ребенку стало плохо на занятии физкультурой. Врачи пытались спасти его, но оказались бессильны. Как выяснилось, у мальчика был врожденный порок сердца.