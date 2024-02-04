Семиклассницы пожаловались на домогательства охранника в школе Балашихи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Семьи двух 13-летних семиклассниц обратились в полицию из-за домогательств 49-летнего школьного охранника, передает Telegram-канал SHOT. Согласно рассказу девочек, они постучались в двери школы, чтобы пройти в комнату охраны и зарядить электронную сигарету.

По словам девочек, 49-летний охранник открыл дверь и начал лезть целоваться и обнимать. Одна из школьниц оттолкнула мужчину, прошла в комнату охраны и поставила вейп на зарядку и вышла. Позже она вернулась обратно с младшей сестрой, и тогда охранник снова начал приставать. Девочкам удалось сбежать.

Уточняется, что в 2016 и 2021 годах мужчина привлекался по административным статьям о мелком хулиганстве. Правоохранители начали проверку.

Ранее следователи инициировали уголовное дело в отношении двух мужчин, которые подозреваются в изнасиловании детей в лесу в 2011 году. Правоохранительные органы установили личности злоумышленников, хотя что следственные действия неоднократно приостанавливались. Один из подозреваемых уже был осужден на 20 лет лишения свободы.