Следователи завели уголовное дело на педофилов за изнасилование в 2011 году РЕН ТВ: следователи завели уголовное дело на педофилов за изнасилование в 2011 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи инициировали уголовное дело в отношении двух педофилов, которые изнасиловали детей в лесу в 2011 году, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. Как уточняется, правоохранителям удалось установить личности преступников, хотя следственные действия неоднократно приостанавливались.

По информации канала, насильниками оказались двое выходцев из Киргизии. Один из них уже был осужден на 20 лет лишения свободы. Другой информации журналисты не приводят.

Ранее стало известно, что в Анапе задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на половую неприкосновенность пяти несовершеннолетних девочек в лагере «Счастливое детство». Арестованный ранее уже был судим.

Кроме того, в подмосковных Мытищах полиция задержала 64-летнего охранника детского сада, домогавшегося четырехлетней девочки. Как сообщал Telegram-канал SHOT, инцидент произошел, когда воспитанники детского сада находились на прогулке. Заметив, что одна из девочек отделилась от группы, охранник подозвал ее. Девочка подошла к мужчине вместе с подругой, но тот второго ребенка прогнал и начал домогаться потерпевшей. Когда девочка смогла вернуться на площадку, она рассказала о произошедшем другим детям, а позднее своей матери.