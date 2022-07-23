Массовая авария произошла в районе Чурской эстакады в Москве, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, столкнулись одновременно семь машин, среди которых две грузовых и пять легковых.
Судя по видеокадрам, которые появились в распоряжении РЕН ТВ, одним из участников ДТП стал автомобиль такси. В результате удара у него сильно повреждена задняя часть.
О пострадавших пока не сообщается. На место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб, которые разбираются в обстоятельствах аварии.
Ранее в Копейске Челябинской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Один из них в результате столкновения загорелся.
ДТП произошло на оживленном перекрестке, одна из машин вылетела на тротуар и едва не сбила пешеходов.