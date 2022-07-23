Семь машин столкнулись в районе Чурской эстакады в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовая авария произошла в районе Чурской эстакады в Москве, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, столкнулись одновременно семь машин, среди которых две грузовых и пять легковых.

Судя по видеокадрам, которые появились в распоряжении РЕН ТВ, одним из участников ДТП стал автомобиль такси. В результате удара у него сильно повреждена задняя часть.

О пострадавших пока не сообщается. На место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб, которые разбираются в обстоятельствах аварии.

Ранее в Копейске Челябинской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Один из них в результате столкновения загорелся.

ДТП произошло на оживленном перекрестке, одна из машин вылетела на тротуар и едва не сбила пешеходов.