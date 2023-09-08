Сбивший полицейского водитель из Москвы извинился на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Москвы Парвиз Юнусов, сбивший сотрудника ГИБДД вечером 7 сентября, записал видеообращение с извинениями, сообщает Telegram-канал SHOT. Водитель пожелал полицейскому выздоровления и попросил понимания со стороны правоохранительных органов. По словам мужчины, у него трое детей.

Юнусов утверждает, что он ехал в Печатники к своему отцу. Во время движения перед ним резко затормозили, из-за чего он якобы был вынужден вывернуть руль и перестроиться вправо. Именно в этот момент он сбил сотрудника ГИБДД, после чего скрылся с места преступления. Водитель признал свою вину в случившемся и заявил, что он надеется на примирение с пострадавшим.

Полностью признаю свою вину в том, что я покинул место ДТП. Но в любом случае я сам сдался. Приношу глубочайшие извинения родным и близким пострадавшего — заявил он.

Инцидент произошел вечером 7 сентября на Волгоградском проспекте. Водитель немецкой иномарки Volskwagen на полной скорости влетел в сотрудника ГИБДД. У пострадавшего диагностировали множество переломов, его состояние оценивается как тяжелое. Юнусов был задержан лишь на следующий день после происшествия. На вопросы о причинах своего поступка он ответил встречным вопросом: «Зачем полицейский бросился под мою машину?».