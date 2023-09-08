Лихач на полной скорости сбил сотрудника ГИБДД в Москве и попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель немецкой иномарки Volkswagen вечером 7 сентября на полной скорости влетел в сотрудника ГИБДД на Волгоградском проспекте, сообщает SHOT. По данным канала, у стража порядка диагностировали множество переломов, его состояние оценивается как тяжелое. Подозреваемого задержали на следующий день.

После наезда на сотрудника Госавтоинспекции водитель, не сбавляя скорости, уехал с места ДТП. У пострадавшего сломана левая нога, ребра, шейные позвонки, а также диагностированы ушибы внутренних органов.

Мужчину арестовали в Реутове, в 10 км от места происшествия. На вопросы полицейских о его действиях 35-летний Парвиз Юнусов ответил встречным вопросом: «Зачем полицейский бросился под мою машину?»

Ранее во Владимирской области на трассе М-7 водитель «Газели» наехал на полицейского. Пострадавший сотрудник правоохранительных органов был доставлен в медучреждение. Виновник аварии скрылся с места происшествия, его личность установлена. В настоящее время проводится проверка.

До этого в Москве нетрезвый мужчина на BMW столкнулся с Daewoo Matiz. В результате ДТП 23-летний водитель второй машины скончался на месте. Злоумышленника задержали.