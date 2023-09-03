В Москве нетрезвый водитель спровоцировал смертельную аварию

Фото: Прокуратура Москвы

В Москве нетрезвый мужчина на BMW столкнулся с Daewoo Matiz, сообщает в Telegram столичная прокуратура. В результате ДТП 23-летний водитель второй машины скончался на месте. В настоящее время злоумышленник задержан.

Ночью 3 сентября мужчина, управляя автомобилем BMW X5 в состоянии алкогольного опьянения, двигался по Звенигородскому шоссе, где совершил столкновение с попутно следовавшим автомобилем Daewoo Matiz. <...> 23-летний водитель автомобиля Daewoo скончался на месте, — говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что виновника ДТП могут привлечь к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее департамент транспорта Москвы сообщил, что на внешней стороне седьмого километра МКАД столкнулось несколько автомобилей. На месте ДТП работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется. До этого ДТП произошло на внутренней стороне 99-го км МКАД. В районе нацпарка «Лосиный остров» столкнулись сразу несколько автомобилей. Движение в районе аварии было значительно затруднено.

В Екатеринбурге тем временем пассажирский автобус врезался в столб. В результате аварии пострадали 11 человек. По данным управления ГИБДД по Свердловской области, ДТП произошло на перекрестке улиц Сулимова и Омской.