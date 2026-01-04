Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 00:55

Самолеты «пропали» еще над одним российским аэропортом

Росавиация ввела временные запреты на полеты в аэропорту Жуковский

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В аэропорту Жуковский (Раменское) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Решение связано с необходимостью обеспечения безопасности полетов на фоне воздушной атаки, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аналогичные меры были приняты в аэропорту Внуково. Информация об изменении особого режима будет опубликована дополнительно.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

До это стало известно, что силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на территорию Москвы и области. По последним данным, уже сбито минимум 12 воздушных целей. Ограничения в аэропортах вводятся в качестве превентивной меры для исключения любых рисков для гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что за один вечер системами противовоздушной обороны России были уничтожены более сотни украинских беспилотников. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, с 16:00 до 23:30 по московскому времени были перехвачены и сбиты 103 дрона самолетного типа. Основная часть целей была уничтожена над территориями западных и центральных регионов страны.

аэропорты
самолеты
Москва
Жуковский
