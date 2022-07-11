Россиянам рассказали, как получить выплаты при падении дерева на машину В движении «Синие Ведерки» рассказали, как получить компенсацию при падении дерева на машину

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Последствия падения дерева во дворе дома

За прошедшие сутки ураган в Москве повалил около 255 деревьев. Координатор российского общественного движения «Синие Ведерки» Юлия Каблинова рассказала, что делать, если дерево приземлилось на личный автомобиль. По ее словам, автовладелец может обратиться за компенсацией, которая полностью покроет ремонт и прочие расходы, передает «Ридус».

Как утверждает Каблинова, для получения компенсации необходимо как можно скорее вызвать полицию на место аварии; запечатлеть на фото или видео последствия инцидента, а также близлежащие строения; потребовать от полицейского постановления о расследовании дела; пригласить независимого оценщика, чтобы тот смог оценить состояние автомобиля и степень повреждений; позвать на проведение экспертизы представителя управляющей компании, на чьей территории и произошла авария; подготовить письменную претензию на имя владельца управляющей компании.

Если после семи дней с момента подачи заявления оно не будет рассмотрено, Каблинова советует обратиться в суд.

Размер компенсации определяется несколькими составляющими. Независимый эксперт определяет сумму повреждения. В сумму компенсации входит оплата юриста, если вы его нанимаете, а также все судебные расходы, включая экспертизы, получение справки из Гидрометцентра, госпошлины и другие расходы. Сумма компенсации у всех индивидуальна, — заявила она.

10 июля на Москву и Подмосковье обрушился ураган. Два человека погибли, еще 18 человек, включая троих детей, получили травмы. В больницы были доставлены 17 человек с различными травмами, включая сотрясения мозга, ушибы грудной клетки, ушибленные раны, переломы и закрытые черепно-мозговые травмы. Одной из пострадавших пришлось ампутировать стопу.