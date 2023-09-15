Российский программист слил в Сеть данные о производителе БПЛА «Орион»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотный летательный аппарат «Орион-Э»

В Москве задержали сотрудника акционерного общества «Кронштадт» по подозрению в сливе данных компании, которые составляют коммерческую тайну, пишет Telegram-канал SHOT. По данным канала, 36-летний программист опубликовал конфиденциальную информацию на сервисе GitHub, среди нее также были пароли к учетным записям коллег.

По данным канала, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Его подозревают по статье о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру страны с использованием служебного положения. За это ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Уточняется, что программист находится под подпиской о невыезде. Правоохранители выясняют его мотивы.

Акционерное общество «Кронштадт» является разработчиком и производителем ударного БПЛА «Орион», также известного как «Иноходец». Ранее сообщалось, что здесь приступили к разработке программного обеспечения для роевого применения дронов. Петербургское подразделение уже заключило контракт с одним из крупных российских производителей беспилотников. Работу планируется завершить до 2026 года.

В мае хакеры атаковали инфраструктуру фонда «Сколково» и получили частичный доступ к информационным системам. Однако никаких критичных пользовательских данных и баз данных в целом в Сети обнаружено не было.