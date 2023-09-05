Российские программисты готовятся «оживить» рой дронов Российские специалисты разрабатывают программу для роя БПЛА

Фото: МО РФ

Российское акционерное общество «Кронштадт» разработает программное обеспечение для роевого применения дронов, сообщил в своем Telegram-канале производитель. Отмечается, что петербургское подразделение уже заключило контракт с одним из крупных российских производителей беспилотников. Работу планируется завершить до 2026 года.

«Кронштадт» разработает программное обеспечение для роевого применения БПЛА. <...> Программное обеспечение должно обеспечить эффективное управление группой изделий из наземного пункта одним оператором за счет применения технологий дополненной реальности и искусственного интеллекта, — говорится в сообщении.

В будущем ПО можно будет адаптировать под различные модели беспилотников, пишет ТАСС со ссылкой на разработчиков. Отмечается, что предприятие является разработчиком и производителем ударного БПЛА «Орион», также известного как «Иноходец».

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае запустили производство дронов-камикадзе для нужд специальной военной операции. Первая партия из 80 беспилотников уже готова в отправке. Их получат военные из 40-й бригады морской пехоты, а также 110-й и 164-й бригад. Местные власти намерены обеспечить связь между камчатскими операторами и производителями и организовать обучение военных подразделений управлению БПЛА.