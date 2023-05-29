Хакеры атаковали фонд «Сколково» и получили доступ к ряду ресурсов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хакеры атаковали инфраструктуру фонда «Сколково», в результате чего у них появился частичный доступ к информационным системам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда. В качестве доказательства взлома хакеры слили в Сеть некоторые файлы, однако никаких критичных пользовательских данных и баз данных в целом обнаружено не было, сообщает Telegram-канал «Утечки информации».

В ночь с 28 на 29 мая инфраструктура фонда «Сколково» подверглась хакерской атаке. Злоумышленники получили частичный доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов. Ведется активная работа по восстановлению работоспособности инфраструктуры фонда «Сколково», — пишет ТАСС.

Ранее компания по обеспечению кибербезопасности StormWall сообщила, что количество DDoS-атак на сайты правительственных организаций с 10 по 20 мая выросло на 74% сравнительно с тем же периодом прошлого года, их организаторами были политически мотивированные хакеры.

В апреле появилась информация о том, что новая группа кибервымогателей Shadow («Тень») начала атаковать крупные российские промышленные компании. Нападения начались с марта текущего года. Хакеры требуют за расшифровку данных суммы в размере $1–2 млн.

Также сообщалось, что хакеры начали проводить кибератаки на российских бухгалтеров, юристов и директоров с помощью фейковых шаблонов документов с вирусом. На компьютер пользователя загружался троян удаленного доступа, который позволял следить и похищать деньги.