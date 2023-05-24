Стало известно о росте числа хакерских атак на госсайты России в мае StormWall: хакеры увеличили число DDoS-атак на правительственные организации России

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Количество DDoS-атак на сайты правительственных организаций с 10 по 20 мая выросло на 74% сравнительно с тем же периодом прошлого года, их организаторами были политически мотивированные хакеры, говорится в публикации компании по кибербезопасности StormWall. Злоумышленники в первую очередь намеревались навредить государственным учреждениям и нарушить работу их сайтов, а также создать проблемы обычным людям с целью сделать недоступными услуги на правительственных сайтах.

Эксперты компании StormWall выявили волну DDoS-атак на сайты правительственных организаций в мае 2023 года. По данным специалистов, число атак на сайты государственных учреждений с 10 по 20 мая возросло на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — заявили в компании.

Ранее в Москве вещание телеканалов прервалось сообщением о воздушной тревоге. В эфире транслировался ролик об ударе, а позже последовали рекомендации спрятаться в укрытия и использовать противогазы. В МЧС сообщили, что произошел взлом серверов, сообщения о тревоге оказались ложными.

До этого воздушная тревога прозвучала в эфире радиостанций и телеканалов Свердловской области. Она также оказалась ложной. Прежде подобные сообщения звучали на Урале 22 и 28 февраля, тогда МЧС тоже объясняло их хакерскими атаками.